Первую скважину на блоке Шафаг-Асиман пробурит ППБУ "Гейдар Алиев"

Бурение разведочной скважины на блоке "Шафаг-Асиман" начнется в следующем месяце.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель BP Хендрик Ян Де Йонг.

"Мы планируем начать бурение в последнем квартале 2019 года. Буровые работы будут выполняться с помощью полупогружной буровой установки (ППБУ) "Гейдар Алиев". Процесс займет 12 месяцев. В документе по Оценке воздействия на окружающую среду и социально-экономическую сферу указано незначительное экологическое и социально-экономическое воздействие", - сказал он.

Представитель BP заявил, что речь идет о двух случая аварий - столкновениях судов и аварий, приводящих к разливу запасов углеводородов.

Напомним, что контракт по морскому блоку месторождений "Шафаг-Асиман" был подписан между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и ВР в октябре 2010 года сроком на 30 лет. Долевое участие в контракте распределено поровну. Блок расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку.