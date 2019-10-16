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Первый газ с месторождения "Абшерон" будет добыт в начале 2021 года

​Первый газ с месторождения "Абшерон" будет добыт в начале 2021 года
© Report / Elchin Murad

Добыча коммерческого газа с газоконденсатного месторождения "Абшерон", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, запланирована на начало 2021 года.

Как сообщает Report, об этом рассказал исполнительный директор Total E&P Azerbaijan Денис Лемаршаль.

По его словам, работы по бурению и очистке на разведочно-эксплуатационной скважине завершены, в настоящее время проводятся пусконаладочные работы.

По его словам, бурение проводится с помощью полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев": "Газ, добываемый в рамках первой фазы, будет направлен на внутренний рынок. Мы ведем переговоры с нашим партнером SOCAR относительно следующего этапа разработки месторождения".

Газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море, к юго-западу от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на глубине 500 м. По оценкам SOCAR, потенциальные запасы месторождения равны 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

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