Первый экспорт азербайджанского карбамида высшего качества

25 мая 2019 года начались первые отгрузки азербайджанского карбамида навалом с завода «SOCAR Carbamide». Как сообщает Report, карбамид загружается в самосвалы на заводе «SOCAR Carbamide» и транспортируется в Говсанский международный порт для дальнейшей перегрузки на судно.

5-го июня из порта вышли два судна «Phobus» (00:50) и «Coral» (02:55) с первым азербайджанским карбамидом на экспорта.

Управление «SOCAR Marketing and Operations» совместно с компанией «Caspian EPC Company» являются авторами идеи проекта транспортировки, а также регулируют и контролируют процессы логистической цепочки от начала до конца.

Покупателем первого карбамида является компания «Интеграл Петролеум». Трейдинговая и логистическая компания «Интеграл Петролеум» была создана в 2008 году в Женеве, Швейцария. В настоящее время она активно работает на рынках стран Кавказско-Каспийского региона, Центральной Азии и Центральной Америки.

Также в проекте транспортировки участвовали компания «Global Transport Partners Company», являющаяся оператором Говсанского международного порта, компания «SGS», которая является сюрвейской компанией между «SOCAR» и «Интеграл Петролеум» , «166 Yükdaşıma və Logistika», предоставившая самосвалы для бесперебойной транспортировки и перегрузки карбамида. Компания «Интеграл Петролеум» выразила благодарность в письме всем участникам проекта и отметила высокое качество азербайджанского карбамида.

Завод «SOCAR Carbamide» был введен в строй 16 января 2019 года, построенный на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Завод способен производить 650-660 тысяч тонн карбамидной продукции. Порядка 70 процентов объема производства предусматривается для экспорта, что даст возможность поступлению в страну ежегодно дополнительного дохода в размере до 160 миллионов долларов. Завод «SOCAR карбамид» в настоящее время является самым крупным проектом в стране, реализованным в ненефтяном секторе, его общая стоимость составляет примерно 800 миллионов евро.