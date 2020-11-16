Первая разведочная скважина на Шафаг-Асиман пробурена на глубину 3 864 метров

После того как скважина достигнет проектной глубины, полученные данные будут проанализированы, и, если они будут успешными, может быть реализована программа оценки для подтверждения результатов

Бурение первой разведочной скважины на морском блоке “Шафаг-Асиман” в азербайджанском секторе Каспийского моря началось 13 января этого года. Скважина пробурена на глубину в 3 864 метров, и в настоящее время буровые работы продолжаются.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan.

По информации, после того как скважина достигнет проектной глубины, полученные данные будут проанализированы, и, если они будут успешными, может быть реализована программа оценки для подтверждения результатов.