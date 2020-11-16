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Первая разведочная скважина на Шафаг-Асиман пробурена на глубину 3 864 метров

Первая разведочная скважина на Шафаг-Асиман пробурена на глубину 3 864 метров После того как скважина достигнет проектной глубины, полученные данные будут проанализированы, и, если они будут успешными, может быть реализована программа оценки для подтверждения результатов
Энергетика
16 ноября 2020 г. 15:06
Первая разведочная скважина на Шафаг-Асиман пробурена на глубину 3 864 метров

Бурение первой разведочной скважины на морском блоке “Шафаг-Асиман” в азербайджанском секторе Каспийского моря началось 13 января этого года. Скважина пробурена на глубину в 3 864 метров, и в настоящее время буровые работы продолжаются.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan.

По информации, после того как скважина достигнет проектной глубины, полученные данные будут проанализированы, и, если они будут успешными, может быть реализована программа оценки для подтверждения результатов.

Напомним, что контракт по морскому блоку месторождений "Шафаг-Асиман" был подписан между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и ВР в октябре 2010 года сроком на 30 лет. Долевое участие в контракте распределено на паритетной основе. Блок расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку.

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Версия на азербайджанском языке “Şəfəq-Asiman”da ilk kəşfiyyat quyusunda qazmanın dərinliyi 3 864 metrə çatıb

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