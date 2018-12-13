Первая партия СПГ из США в Грецию будет доставлена до конца года

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Первый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США поступит в Грецию до конца этого года.

Как передает Report, об этом сообщило министерство окружающей среды и энергетики Греции.

СПГ будет перекачан в новый недавно запущенный резервуар станции СПГ Реветуса.

"Это первая партия СПГ, которая импортируется из США в Грецию, скрепляя взаимные усилия двух стран по более тесному сотрудничеству в области энергетической безопасности в регионе Юго-Восточного Средиземноморья. Природный газ будет играть переходную роль в обеспечении энергетической безопасности Греции в контексте реструктуризации энергетического баланса и производства энергии из возобновляемых источников для достижения уровней, установленных в Национальном плане по энергетике и климату", - заявили в минэнерго.

В соответствии с соглашением между греческой газовой компанией DEPA и американской CHENIERE, доставка груза СПГ объемом 150 тысяч кубических метров состоится 29 декабря.