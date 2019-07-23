​Первая АЗС под брендом SOCAR открыта в Австрии

Первая автозаправочная станция под брендом SOCAR открыта в австрийском городе Грац.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации SOCAR Energy Holdings – дочерней компании SOCAR в Швейцарии.

Отмечено, что АЗС А1 на Грац-Эггенберг теперь действует под брендом SOCAR.

Глава SOCAR Energy Holdings Эдгар Бахманн сообщил, что открытие первой заправочной станции в Австрии является новым этапом для SOCAR: "SOCAR стала одной из ведущих энергетических компаний Швейцарии с момента выхода на рынок этой страны в 2012 году. Мы хотим использовать этот опыт в Австрии".

По его словам, в конце июля еще одна АЗС начнет действовать под брендом SOCAR.

В 2017 году SOCAR Energy Holdings приобрела АЗС компании А1 и фирму Pronto Oil, занятую в сфере торговли нефтяными маслами.

Отмечено, что в течение нескольких лет логотип А1 будет постепенно заменяться на бренд SOCAR. Азербайджанская компания имеет 82 АЗС в Австрии.