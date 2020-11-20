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Переход Китая на электромобили ускорит окончание нефтяной эры

Переход Китая на электромобили ускорит окончание нефтяной эры В течение 10 лет Китай сможет сэкономить более 80 млрд долларов США на ежегодных расходах на импорт нефти
Энергетика
20 ноября 2020 г. 16:17
Переход Китая на электромобили ускорит окончание нефтяной эры

Агрессивный переход Китая на электромобили может сократить рост мирового спроса на нефть на 70% к 2030 году и ускорит окончание нефтяной эры, согласно только что опубликованному исследованию аналитического центра Carbon Tracker.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в течение 10 лет Китай сможет сэкономить более 80 млрд долларов США на ежегодных расходах на импорт нефти, поскольку транспортные средства на новых источниках энергии (NEV) становятся все более конкурентоспособными на местном автомобильном рынке.

Расчеты аналитического центра основывались на «консервативном» сценарии Международного энергетического агентства (IEA), согласно которому к 2030 году на электромобили будут приходиться 40% общих продаж автомобилей в Китае и 20% продаж в Индии и других развивающихся рынках.

Стоимость импорта нефти, необходимой для заправки среднего автомобиля, в 10 раз выше, чем стоимость солнечного оборудования, необходимого для зарядки электромобиля, отметили в Carbon Tracker.

«Это простой выбор между растущей зависимостью от дорогой нефти, добываемой иностранным картелем, или внутренней электроэнергией, производимой из возобновляемых источников, цены на которую постоянно снижаются», — сказал Кингсмилл Бонд, стратег Carbon Tracker и ведущий автор отчета.

Электромобили являются ключевым компонентом усилий Китая по сокращению выбросов парниковых газов, вызывающих потепление климата, и улучшению качества воздуха в собственных городах. Индия также ставит амбициозные цели по продажам электромобилей на 2030 год.

Китай еще не установил дату, когда он запретит производство и продажу традиционных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, но официальный представитель отрасли заявил в прошлом месяце, что к 2035 году на долю NEV будет приходиться 50% всех продаж новых автомобилей. Оставшаяся доля продаж придется на гибридные автомобили.

Отметим, что Hyundai Motor Company вместе с региональными партнерами возглавит развитие экосистемы коммерческих автомобилей на водородных топливных элементах (FCEV) в Китае. К 2030 году Пекин планирует выпустить на китайские дороги 1 млн электромобилей на водородных топливных ячейках.

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