О нас

Парвиз Шахбазов: В преддверии COP29 будут заложены фундаменты двух электростанций мощностью 760 МВт

Парвиз Шахбазов: В преддверии COP29 будут заложены фундаменты двух электростанций мощностью 760 МВт В преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в этом году, будет заложен фундамент двух электростанций мощностью 760 МВт.
Энергетика
1 марта 2024 г. 15:44
Парвиз Шахбазов: В преддверии COP29 будут заложены фундаменты двух электростанций мощностью 760 МВт

В преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в этом году, будет заложен фундамент двух электростанций мощностью 760 МВт.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в соцсети "X".

"В рамках 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии состоялись плодотворные переговоры с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлом Мухаммадом аль-Мазруи. Мы обсудили сотрудничество регионального значения в области производства и экспорта углеводородов и возобновляемых источников энергии, договорились о закладке фундамента двух станций мощностью 760 МВт в преддверии COP29", - написал министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani Energy Minister: Foundation for 2 stations of 760 MW to be laid on eve of COP29
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “COP29 ərəfəsində 760 MVt-lıq 2 stansiyanın təməli qoyulacaq”

Экслюзивные новости

Надежда Кокотович: Азербайджан является примером правильной энергетической политики
Надежда Кокотович: Азербайджан является примером правильной энергетической политики
1 марта 2024 г. 15:08
Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
29 февраля 2024 г. 17:12
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
29 февраля 2024 г. 10:15
Аль Хурдажи: Миссия 1,5°C замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
Аль Хурдажи: "Миссия 1,5°C" замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
28 февраля 2024 г. 15:34
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi