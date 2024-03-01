Парвиз Шахбазов: В преддверии COP29 будут заложены фундаменты двух электростанций мощностью 760 МВт

В преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в этом году, будет заложен фундамент двух электростанций мощностью 760 МВт.

В преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в этом году, будет заложен фундамент двух электростанций мощностью 760 МВт.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в соцсети "X".

"В рамках 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии состоялись плодотворные переговоры с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлом Мухаммадом аль-Мазруи. Мы обсудили сотрудничество регионального значения в области производства и экспорта углеводородов и возобновляемых источников энергии, договорились о закладке фундамента двух станций мощностью 760 МВт в преддверии COP29", - написал министр.