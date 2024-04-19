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Министр: В этом году в стране начнется строительство пяти солнечно-ветряных электростанций

Министр: В этом году в стране начнется строительство пяти солнечно-ветряных электростанций В этом году в Азербайджане начнется строительство еще 5 солнечно-ветряных электростанций общей мощностью 1300 МВт.
Энергетика
19 апреля 2024 г. 20:44
Министр: В этом году в стране начнется строительство пяти солнечно-ветряных электростанций

В этом году в Азербайджане начнется строительство еще 5 солнечно-ветряных электростанций общей мощностью 1300 МВт.

Как сообщили Report в министерстве энергетики, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках “Недели устойчивого развития” в Нью-Йорке.

Министр отметил, что подход Азербайджана к развитию возобновляемых источников энергии в соответствии с Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года в контексте постконфликтного строительства способствовал созданию “зеленых энергетических зон” на освобожденных территориях.

“Превращение Карабаха и Восточного Зангезура, а также Нахчывана в зону ”зеленой энергии" является важной частью пути, ведущего нашу страну к энергетической системе с нулевым уровнем выбросов. Верим, что наша деятельность по ”зеленой энергии" и председательство в COP29 не только укрепит наше сотрудничество с ООН, но и внесет достойный вклад в текущий процесс величайших глобальных экономических преобразований нашего времени и приблизит к глобальным целям", - сказал П.Шахбазов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPərviz Şahbazov: "Bu il ölkədə 5 günəş-külək stansiyasının inşasına başlanacaq"

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