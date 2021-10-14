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Парвиз Шахбазов принимает участие на сессии в рамках Российской энергетической недели

Парвиз Шахбазов принимает участие на сессии в рамках Российской энергетической недели В Москве проходит ключевая сессия второго дня Российской энергетической недели (РЭН) "Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов".
Энергетика
14 октября 2021 г. 12:20
Парвиз Шахбазов принимает участие на сессии в рамках Российской энергетической недели

В Москве проходит ключевая сессия второго дня Российской энергетической недели (РЭН) "Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов".

Как сообщает российское бюро Report, Азербайджан на мероприятии представляет министр энергетики Парвиз Шахбазов.

"Очень сильно разнятся прогнозы по рынкам газа. Нужно совместно обсуждать этот вопрос. Что важнее энергетическая безопасность или экология? Ответ очевиден, потребители будут на стороне безопасности", - заявил в рамках своего выступления министр.

Отметим, что организаторами Российской энергетической недели являются Министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс, правительство Москвы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani minister attending session within Russian Energy Week

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