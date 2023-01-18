Парвиз Шахбазов: Государственная политика Азербайджана - к 2030 году стать страной "зеленого роста"

Государственная политика Азербайджана - к 2030 году стать страной "зеленого роста" с чистой окружающей средой.

Государственная политика Азербайджана - к 2030 году стать страной "зеленого роста" с чистой окружающей средой.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом в Абу-Даби заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов во время выступления на ”Саммите по зеленому водороду“ в рамках Недели устойчивого развития.

В своем выступлении министр отметил, что “зеленый водород”, который играет важную роль в глобальном переходе к экономике с нулевым уровнем выбросов, оценивается как альтернативный энергетический инструмент с точки зрения обеспечения энергетической и экологической безопасности.

Министр энергетики также поделился мнением о будущей роли нашей страны как поставщика энергии в Европу. Было отмечено, что Азербайджан является страной, которая диверсифицирует энергоснабжение Европы альтернативными источниками. Наша страна является потенциальным источником возобновляемой энергии, водорода после нефти, природного газа для Европы и является одним из ее партнеров, которые внесут свой вклад в ее планы, связанные с водородом: “Водород, производство и экспорт “зеленой энергии” в целом, является важным компонентом нашего обновленного стратегического энергетического партнерства с Европейским союзом”.

На саммите были озвучены ожидания в отношении развития ”зеленого водорода" в глобальном масштабе, изменяющаяся динамика производственных затрат на фоне энергетического кризиса и факторы, необходимые для конкурентоспособности производства водорода.