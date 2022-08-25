Парвиз Шахбазов: Азербайджан поддерживает деятельность OPEC+

Тенденция формирования цен на нефть на основании фьючерсов без учета баланса спроса-предложения приводит к высокой волатильности и снижению ликвидности на нефтяном рынке, что в итоге выливается в нестабильность. Как сообщает Report, министр энерге

Тенденция формирования цен на нефть на основании фьючерсов без учета баланса спроса-предложения приводит к высокой волатильности и снижению ликвидности на нефтяном рынке, что в итоге выливается в нестабильность.



Как сообщает Report, об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По его словам, это нежелательная ситуация для участников нефтяного рынка в условиях глобального энергетического кризиса, углубленного геополитическими факторами.



Министр подчеркнул, что разделяет опасения своего саудовского коллеги, принца Абдул Азиза бин Салмана Аль-Сауда в этой связи и выражает солидарность с будущими инициативами в рамках OPEC+ с целью минимизации последствий для нефтяного рынка, переживающего высокую волатильность.

"Азербайджан традиционно поддерживает деятельность OPEC+, обладающего эффективным механизмом для стабилизации мирового рынка нефти", - отметил Парвиз Шахбазов.