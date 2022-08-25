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Парвиз Шахбазов: Азербайджан поддерживает деятельность OPEC+

Парвиз Шахбазов: Азербайджан поддерживает деятельность OPEC+ Тенденция формирования цен на нефть на основании фьючерсов без учета баланса спроса-предложения приводит к высокой волатильности и снижению ликвидности на нефтяном рынке, что в итоге выливается в нестабильность. Как сообщает Report, министр энерге
Энергетика
25 августа 2022 г. 11:47
Парвиз Шахбазов: Азербайджан поддерживает деятельность OPEC+

Тенденция формирования цен на нефть на основании фьючерсов без учета баланса спроса-предложения приводит к высокой волатильности и снижению ликвидности на нефтяном рынке, что в итоге выливается в нестабильность.

Как сообщает Report, об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По его словам, это нежелательная ситуация для участников нефтяного рынка в условиях глобального энергетического кризиса, углубленного геополитическими факторами.

Министр подчеркнул, что разделяет опасения своего саудовского коллеги, принца Абдул Азиза бин Салмана Аль-Сауда в этой связи и выражает солидарность с будущими инициативами в рамках OPEC+ с целью минимизации последствий для нефтяного рынка, переживающего высокую волатильность.

"Азербайджан традиционно поддерживает деятельность OPEC+, обладающего эффективным механизмом для стабилизации мирового рынка нефти", - отметил Парвиз Шахбазов.

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Версия на английском языке Azerbaijan always supports activities of OPEC plus - energy minister 
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Azərbaycan “OPEC plus” fəaliyyətini hər zaman dəstəkləyir”

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