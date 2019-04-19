Партнеры АЧГ желают принять участие в тендере на покупку доли американских компаний

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/cb4fd2496e07c4dd6075c9aa49d815c9/09d355d3-4058-47cb-80e3-a502b519ce36_292.jpg

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), BP и партнеры намерены принять участие в тендере на покупку доли в проекте разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия, которые будут выставлены на продажу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, на сегодняшний день проект принес большие дивиденды.

В декабре прошлого года американская компания ExxonMobil заявила о намерении продать 6,79%-ную долю в АЧГ, а Chevron - 9,57%-ную долю в этом проекте и 8,9% в проекте трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Доля BP в "Азери-Чираг-Гюнешли" (оператор проекта) составляет 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor (бывший Statoil) - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO - 5,73%, Itochu - 3,65% ONGCVidesh Ltd. (OVL) - 2,31%.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.