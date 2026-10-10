Партнер SOCAR по Губа-Прикаспийскому проекту зарегистрировал филиал в Баку
- 10 октября, 2026
- 10:22
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Партнер SOCAR по освоению перспективного участка в Губа-Прикаспийском регионе - компания Gran Tierra Energy - зарегистрировал филиал в Азербайджане.
Как сообщает Report, государственную регистрацию местного филиала Gran Tierra Energy (Azerbaijan) GmbH провела Государственная налоговая служба.
Юридический адрес филиала: Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибейли, 69E. Его законным представителем является гражданин Колумбии Вильялобос Эррера Эктор Энрике а.
Напомним, 18 февраля 2026 года Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и канадская Gran Tierra Energy Inc. подписали соглашение о разведке, разработке и разделе добычи по перспективному участку на суше в Губа-Прикаспийском регионе.
Документ подписали президенты SOCAR и Gran Tierra Energy Inc. Ровшан Наджаф и Гэри Гидри.
Согласно условиям соглашения, Gran Tierra Energy Inc. получит 65-процентную долю участия и выступит оператором проекта.
Интересы SOCAR в проекте будет представлять ее дочерняя компания ООО "SOCAR Quba-Xəzəryanı".