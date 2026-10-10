Партнер SOCAR по Губа-Прикаспийскому проекту зарегистрировал филиал в Баку

Партнер SOCAR по освоению перспективного участка в Губа-Прикаспийском регионе - компания Gran Tierra Energy - зарегистрировал филиал в Азербайджане.

Как сообщает Report, государственную регистрацию местного филиала Gran Tierra Energy (Azerbaijan) GmbH провела Государственная налоговая служба.

Юридический адрес филиала: Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибейли, 69E. Его законным представителем является гражданин Колумбии Вильялобос Эррера Эктор Энрике а.

Напомним, 18 февраля 2026 года Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и канадская Gran Tierra Energy Inc. подписали соглашение о разведке, разработке и разделе добычи по перспективному участку на суше в Губа-Прикаспийском регионе.

Документ подписали президенты SOCAR и Gran Tierra Energy Inc. Ровшан Наджаф и Гэри Гидри.

Согласно условиям соглашения, Gran Tierra Energy Inc. получит 65-процентную долю участия и выступит оператором проекта.

Интересы SOCAR в проекте будет представлять ее дочерняя компания ООО "SOCAR Quba-Xəzəryanı".