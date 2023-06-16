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Пакистан в июле начнет получать СПГ из Азербайджана по льготной цене

Пакистан в июле начнет получать СПГ из Азербайджана по льготной цене Азербайджан в июле начнет поставлять Пакистану сжиженный природный газ (СПГ) по льготным ценам.
Энергетика
16 июня 2023 г. 10:13
Пакистан в июле начнет получать СПГ из Азербайджана по льготной цене

Азербайджан в июле начнет поставлять Пакистану сжиженный природный газ (СПГ) по льготным ценам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении канцелярии пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа.

"Начало импорта СПГ из Азербайджана стало вторым крупным достижением Пакистана в удовлетворении энергетических потребностей после получения в этом месяце первой партии нефти из России", - отметила канцелярия. Поставки СПГ будут осуществляться на основе соглашения Государственной нефтяной компании Пакистана (PSO) и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Документ был обнародован в ходе завершившегося 15 июня двухдневного официального визита главы пакистанского правительства в Баку. Шариф и президент Азербайджана Ильхам Алиев достигли договоренности о сотрудничестве в энергетике, торговле, инвестициях, гражданской авиации и в других областях. Лидеры двух стран на совместной пресс-конференции сообщили о начале прямых рейсов компании "Азербайджанские авиалинии" в Исламабад и решении увеличить количество совместных военных учений.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Pakistana güzəştli şərtlərlə LNG tədarük edəcək
Версия на английском языке Pakistan to start receiving LNG from Azerbaijan at discounted price in July

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