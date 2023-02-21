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Пакистан обсуждает закупку нефтепродуктов и СПГ у Азербайджана с отсрочкой платежа

Пакистан обсуждает закупку нефтепродуктов и СПГ у Азербайджана с отсрочкой платежа 17:10
Энергетика
21 февраля 2023 г. 19:04
Пакистан обсуждает закупку нефтепродуктов и СПГ у Азербайджана с отсрочкой платежа

Правительство Пакистана ищет возможности закупать у Азербайджана нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ) с отсрочкой срока оплаты.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пакистанское издание ARY News.

Этот вопрос обсуждается в ходе встреч в Баку делегацией Пакистана во главе с государственным министром нефти Пакистана Мусадиком Маликом. Визит делегации в Азербайджан продлится до 23 февраля.

В сообщении говорится, что в ходе визита делегация проведет встречу с Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR).

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Версия на английском языке Pakistan seeks oil, LNG from Azerbaijan on credit
Версия на азербайджанском языке Pakistan Azərbaycandan kreditlə neft məhsulları və LNG almaq istəyir

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