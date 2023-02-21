Пакистан обсуждает закупку нефтепродуктов и СПГ у Азербайджана с отсрочкой платежа

Правительство Пакистана ищет возможности закупать у Азербайджана нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ) с отсрочкой срока оплаты.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пакистанское издание ARY News.
Этот вопрос обсуждается в ходе встреч в Баку делегацией Пакистана во главе с государственным министром нефти Пакистана Мусадиком Маликом. Визит делегации в Азербайджан продлится до 23 февраля.
В сообщении говорится, что в ходе визита делегация проведет встречу с Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR).