Пакистан обсуждает закупку нефтепродуктов и СПГ у Азербайджана с отсрочкой платежа

17:10

Правительство Пакистана ищет возможности закупать у Азербайджана нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ) с отсрочкой срока оплаты.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пакистанское издание ARY News.

Этот вопрос обсуждается в ходе встреч в Баку делегацией Пакистана во главе с государственным министром нефти Пакистана Мусадиком Маликом. Визит делегации в Азербайджан продлится до 23 февраля.

В сообщении говорится, что в ходе визита делегация проведет встречу с Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR).