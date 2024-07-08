Пакистан намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном в нефтяной сфере

Пакистан подготовил предложения по расширению экономического сотрудничества с Азербайджаном, включая долевое участие в Pakistan Refinery Limited (Пакистанский НПЗ).

Пакистан подготовил предложения по расширению экономического сотрудничества с Азербайджаном, включая долевое участие в Пакистанском нефтеперерабатывающем заводе (Pakistan Refinery Limited).

Как передает Report, об этом сообщает пакистанские СМИ со ссылкой на информированные источники в Министерстве энергетики Пакистана (Нефтяной департамент Пакистана).

Отмечается, что эти вопросы были обсуждены в ходе недавнего совещания под председательством министра планирования, развития и специальных инициатив Пакистана Ахсана Игбала, созванного для доработки инвестиционных предложений, которые будут представлены азербайджанской стороне.

"Премьер-министр Шехбаз Шариф поручил министру планирования, развития и специальных инициатив провести консультативные встречи с соответствующими ведомствами, включая Министерства торговли, промышленности, информационных технологий, образования, национальной продовольственной безопасности, Совет по инвестициям и др., для формирования портфеля инвестиционных предложений в объеме 2–3 млрд долларов США с целью представления его Азербайджану", - отмечается в информации.

Согласно ей, Нефтяной департамент предлагает различные потенциальные проекты и сферы для сотрудничества с Азербайджаном, включая подземное хранение газа, нефтепровод White Oil Pipeline, инфраструктуру сжиженного нефтяного газа, долю участия в Pakistan Refinery Limited (PRL), добычу меди и золота, создание СП между Pakistan State Oil (PSO) и SOCAR, инвестиции в разведочные блоки на море и на суше.

Отмечается, что Пакистан и Азербайджан также готовят к подписанию Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий. В этом контексте не исключается возможность создания ИТ-кампусов в Азербайджане.

Кроме того, с Баку ведутся переговоры о транзитной и преференциальной торговле. Рассматривается также возможность увеличения экспорта в Азербайджан из Пакистана фармацевтической продукции и смартфонов, предоставление SOCAR законодательных гарантий защиты инвестиций.

В нефтяной сфере SOCAR и пакистанская Pakistan LNG Limited (PLL) сотрудничают в рамках рамочного соглашения о поставках СПГ в Пакистан.