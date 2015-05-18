Новый офис SOCAR открылся в Батуми

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Батуми (Грузия) состоялось открытие нового административного здания представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Батуми. Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

На церемонии открытия присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, руководство компании и представители общественности.

В построенном недалеко от порта Батуми и расположенном на улице Баку здании будут размещены офисы компании SOCAR Energy Georgia и ее структурных подразделений.

В рассчитанном на 150 человек четырехэтажном здании, строительство которого было начато в 2012 году, размещены рабочие и технические комнаты, столовая и кухня на 24 человека с отдельным лифтом и лестницей, а также административные комнаты и конференц-зал.

Фасад здания, построенного по проекту архитектора Рауфа Хыдырова, выполнен в классическом, основные элементы - в неоклассическом стиле. Отметим, что общая площадь расположенных на площади в 1598 квадратных метров здания и подсобных построек составляет 3383,51 квадратных метров. Общая площадь офисов составляет 1 334,36 квадратных метров.

Премьер-министр И.Гарибашвили, президент SOCAR Р.Абдуллаев и сопровождающие их лица ознакомились со зданием и поздравили коллектив представительства компании в Грузии.