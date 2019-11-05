​Остаточные запасы на "Нефтяных Камнях" оцениваются в 210 млн тонн

В настоящее время остаточные запасы на "Нефтяных Камнях" составляют 210 млн тонн, а извлекаемые запасы - 18-20 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом рассказал в ходе организованного на "Нефтяные Камни" медиа-тура замначальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"Не исключено, что в будущем благодаря новым технологиям процент извлекаемых запасов может повыситься", - отметил он.

По его словам, за 70 лет на месторождении было пробурено около 2 тыс. скважин, построены эстакады протяженностью 200 км, 333 производственных участка, проложено 100 километров нефте-, газо- и водопроводов.

"За прошедший период на "Нефтяных Камнях" добыто 176 млн тонн нефти и около 13,6 млрд кубометров природного газа. В 1967 году здесь было добыто 7,6 млн тонн нефти, что составило треть общей добычи нефти в Азербайджане в том году. В общей сложности на месторождениях "Нефтяные Камни" и Грязевая сопка, эксплуатируемых НГДУ "Нефтяные Камни", до сих пор добыто 186 млн тонн нефти и 14,3 млрд кубометров природного газа. Тем самым за весь период эксплуатации НГДУ обеспечило 13% добычи нефти в стране".

И.Ахмедов отметил, что на участке №331 планируется пробурить 10 скважин с прогнозируемым суточным дебитом 10 тонн нефти каждая: "Бурение первой скважины начато в мае этого года, уже пробурено четыре скважины. Суточная добыча с этих скважин составляет 48 тонн. В настоящее время бурится пятая скважина с фактической глубиной 830 метров".

Несмотря на то, что "Нефтяные Камни" эксплуатировались в течение длительного времени, доля нефтяных вод при извлечении нефти составляет всего 35%, что является хорошим результатом для такого старого месторождения. Сегодня "Нефтяные Камни" переживают второй расцвет. В результате эффективных мер за последние 25 лет НГДУ Нефтяные Камни увеличило добычу нефти на 20 процентов, превысив миллион тонн в 2018 году. За 9 месяцев 2019 года НГДУ было добыто 790 тыс. тонн нефти и 72 млн кубометров газа".