Орхан Зейналов: "Зеленый коридор" создаст новые инвестиционные возможности для региона

"Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа" повысит конкурентоспособность региона и создаст новые инвестиционные возможности.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

Замминистра напомнил, что в настоящее время ведется работа совместно с партнерами над межсистемной линией Центральная Азия-Азербайджан-Европа (зеленый энергокоридор, соединяющий Казахстан и Узбекистан с Азербайджаном через Каспийское море и выходящий в Европу -ред.)

"Этот маршрут может стать недостающим звеном в Среднем коридоре, соединяющем Восток и Запад, Север и Юг. Он приближает Центральную Азию и Китай к Европе и Ближнему Востоку, создавая новые возможности для бизнеса. Это открывает дополнительные инвестиционные перспективы: инвесторы оценивают регион в целом, а затем - отдельные страны. Одновременно это повышает конкурентоспособность региона в привлечении прямых иностранных инвестиций и других вложений, принося выгоду всем странам региона", - отметил О. Зейналов.

Напомним, что в декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy. В 2023 году было объявлено о намерении Болгарии присоединиться к проекту. В том же году совет министров Болгарии одобрил участие компании Bulgarian Energy Holding EAD в совместном предприятии по реализации проекта.

В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии - АО "АзерЭнержи", Transelectrica SA, "Грузинская государственная электросистема" и MVM - подписали меморандум о создании СП, а в сентябре был заключен акционерный договор об учреждении совместного предприятия Green Energy Corridor (GECO).

На начальном этапе кабель будет рассчитан на экспорт 4 ГВт "зеленой энергии". Строительство оценивается в 3,5 млрд евро и займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.