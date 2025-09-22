Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Орхан Зейналов: "Зеленый коридор" создаст новые инвестиционные возможности для региона

    Энергетика
    • 22 сентября, 2025
    • 14:39
    Орхан Зейналов: Зеленый коридор создаст новые инвестиционные возможности для региона

    "Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа" повысит конкурентоспособность региона и создаст новые инвестиционные возможности.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    Замминистра напомнил, что в настоящее время ведется работа совместно с партнерами над межсистемной линией Центральная Азия-Азербайджан-Европа (зеленый энергокоридор, соединяющий Казахстан и Узбекистан с Азербайджаном через Каспийское море и выходящий в Европу -ред.)

    "Этот маршрут может стать недостающим звеном в Среднем коридоре, соединяющем Восток и Запад, Север и Юг. Он приближает Центральную Азию и Китай к Европе и Ближнему Востоку, создавая новые возможности для бизнеса. Это открывает дополнительные инвестиционные перспективы: инвесторы оценивают регион в целом, а затем - отдельные страны. Одновременно это повышает конкурентоспособность региона в привлечении прямых иностранных инвестиций и других вложений, принося выгоду всем странам региона", - отметил О. Зейналов.

    Напомним, что в декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy. В 2023 году было объявлено о намерении Болгарии присоединиться к проекту. В том же году совет министров Болгарии одобрил участие компании Bulgarian Energy Holding EAD в совместном предприятии по реализации проекта.

    В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии - АО "АзерЭнержи", Transelectrica SA, "Грузинская государственная электросистема" и MVM - подписали меморандум о создании СП, а в сентябре был заключен акционерный договор об учреждении совместного предприятия Green Energy Corridor (GECO).

    На начальном этапе кабель будет рассчитан на экспорт 4 ГВт "зеленой энергии". Строительство оценивается в 3,5 млрд евро и займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.

    AIIF 2025 Орхан Зейналов зеленый энергокоридор
    Orkhan Zeynalov: 'Green Corridor' will create new investment opportunities for region

    Последние новости

    15:54

    Азербайджан подписал новое соглашение о сотрудничестве с IFC

    Бизнес
    15:52

    Путин: РФ не заинтересован в дальнейшем подстегивании гонки вооружений

    В регионе
    15:49

    В Азербайджане будет создан "Промышленный парк зеленой энергии"

    Промышленность
    15:49

    AZPROMO: Экспортерам будут предоставлены дополнительные механизмы поддержки

    Бизнес
    15:42

    Будет переформирован наблюдательный совет Bank Avrasiya

    Финансы
    15:36

    Каталин Бихари: Венгерские компании готовы инвестировать в восстановление Карабаха

    Карабах
    15:33

    С 1 октября вводится запрет на деятельность арендаторов на рынках без налогового учета

    Бизнес
    15:32

    Главный преподаватель: Лаборатории Карабахского университета сыграют важную роль в подготовке студентов

    Наука и образование
    15:26

    Пенсии будут полностью выплачены завтра

    Социальная защита
    Лента новостей