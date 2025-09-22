Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Орхан Зейналов: TRIPP изменит характер энергетических связей в регионе

    Энергетика
    • 22 сентября, 2025
    • 13:24
    Орхан Зейналов: TRIPP изменит характер энергетических связей в регионе

    Маршрут Трампа (TRIPP, Зангезурский коридор) станет дополнением к действующей энергетической инфраструктуре и проектам в регионе, реализуемым по инициативе Азербайджана, включая Южный газовый коридор и нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, обеспечивая новые направления и расширяя возможности диверсификации.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF"25).

    "Дополнительная гибкость всегда является преимуществом как для энергетического сектора, так и для бизнеса. Это новые маршруты. Во-вторых, это может быть опцией не только для традиционной энергетики, но и для транспортировки электроэнергии, "зеленой" энергии и водорода как из разных регионов Азербайджана, так и из Каспийского моря и Центральной Азии. В этом смысле проект может в целом изменить суть энергетических связей и межсвязей в регионе", - сказал О. Зейналов.

    TRIPP Зангезурский коридор энергопоставки Орхан Зейналов
