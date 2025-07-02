Орхан Зейналов: Мощность энергокоридора Азербайджан-Турция может составить до 3 ГВт в год

Орхан Зейналов: Мощность энергокоридора Азербайджан-Турция может составить до 3 ГВт в год

Объемы экспорта “зеленой” энергии по коридору Азербайджан-Турция оцениваются от 0,5 до 3 ГВт в год.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе своего выступления на 29-й ежегодной правительственной дискуссии в рамках мероприятий Economist Impact SE Europe Events.

“Недавно завершилась технико-экономическая оценка энергетического коридора Азербайджан-Турция. Его мощность может составить от 0,5 до 3 ГВт. Это отличная возможность для расширения проекта на другие страны региона”, - сказал Зейналов.

Замминистра напомнил, что Азербайджан совместно со своими партнерами ведет работу над созданием четырех региональных энергетических коридоров.

"Первый - Каспийско-Черноморско-Европейский коридор “зеленой” энергетики, который соединит регионы Каспия и Черного моря с Европой и Азербайджаном. Участниками проекта являются Грузия, Румыния, Венгрия, к проекту присоединяется и Болгария. В рамках трех фаз проекта ожидается производство [и передача] 3,9 ГВт энергии. Проект технически близок к завершению, планируется также прокладка подводного кабеля по дну Черного моря”, - отметил Зейналов.

Кроме того, он выделил энергокоридор “Центральная Азия-Азербайджан”, создаваемый Азербайджаном в сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном, обладающими большим потенциалом в сфере солнечной энергии. В перспективе этот коридор может быть связан с Каспийско-Черноморским коридором, создавая соединение больших регионов Центральной Азии с Европой через два моря.

“И, наконец, коридор Восток-Запад, предложенный болгарской стороной на COP29 в Баку в прошлом году. Участниками являются Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария. Коридор пройдет по суше от Азербайджана через Грузию с соединением Турции и Болгарии. Сейчас завершается подготовка технических заданий по проекту, и в ближайшее время планируется начать разработку технико-экономического обоснования”, - сказал замминистра.

Зейналов добавил, что цели по переходу на устойчивую энергетику являются общими для всего региона.

“Страны региона, включая Азербайджан, имеют огромный потенциал. Все, что нужно - это согласовать технические требования с коммерческими и бизнес-моделями для успешной реализации этих проектов”, - подчеркнул он.