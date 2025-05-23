Определены победители второго дня соревнований по профмастерству спасателей в Гадруте

Во второй день соревнований "Профессиональное мастерство молодых специалистов распределительных сетей", посвященных 102-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, спасательные отряды продемонстрировали правила поведения при различных происшествиях.
Как сообщает корреспондент Report из Гадрута, команды продемонстрировали навыки эвакуации и тушения пожаров, а также оказания первой помощи.
Первое место заняла команда "Карабах", второе – "Меркези Аран", третье - "Джануб".
Фото: Вугар Ханларов.