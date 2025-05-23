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Определены победители второго дня соревнований по профмастерству спасателей в Гадруте

Определены победители второго дня соревнований по профмастерству спасателей в Гадруте Определены победители второго дня соревнований по профмастерству спасателей в Гадруте
Энергетика
23 мая 2025 г. 15:28
Определены победители второго дня соревнований по профмастерству спасателей в Гадруте

Во второй день соревнований "Профессиональное мастерство молодых специалистов распределительных сетей", посвященных 102-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, спасательные отряды продемонстрировали правила поведения при различных происшествиях.

Как сообщает корреспондент Report из Гадрута, команды продемонстрировали навыки эвакуации и тушения пожаров, а также оказания первой помощи.

Первое место заняла команда "Карабах", второе – "Меркези Аран", третье - "Джануб".

Фото: Вугар Ханларов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHadrutda paylayıcı şəbəkələrin gənc mütəxəssislərinin yarışması keçirilib

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