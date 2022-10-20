Определены ответственные лица в связи с зоной "зеленой энергии" в Карабахе

Определены тематические мероприятия для повышения эффективности работ, связанных с реализацией "Плана мероприятий по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях в 2022-2026 годах", а также ответственные лица, связанные с их в

Определены тематические мероприятия для повышения эффективности работ, связанных с реализацией "Плана мероприятий по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях в 2022-2026 годах", а также ответственные лица, связанные с их выполнением.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики.

Согласно информации, на днях состоялось очередное заседание подгруппы, созданной в составе рабочей группы по координации и мониторингу применения зеленых технологий и требований энергоэффективности на освобожденных территориях. На заседании директор Госагентства Джавид Абдуллаев проинформировал о решениях, принятых в ходе состоявшейся 14 октября встречи рабочей группы.