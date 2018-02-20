Операторство месторождения "Абшерон" перейдет JOCAP во втором квартале

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Операторство газоконденсатного месторождения "Абшерон", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, во втором квартале перейдет совместной компании JOCAP от Total E&P Absheron B.V. (TEPab).

Как сообщает Report, об этом говорилось на общественных слушаниях по оценке воздействия разработки месторождения "Абшерон" на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСиСФ)

SOCAR и Total будут иметь по 50% в JOCAP. Компания возьмет на себя обязательства и задачи TEPab по охране окружающей среды.

Общественные слушания проводит оператор проекта – компания Total E&P Absheron B.V.

Напомним, что газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море, к юго-западу от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на глубине 500 м. По оценкам SOCAR, потенциальные запасы месторождения равны 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке "Абшерон" подписано в 2009 году. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50%).