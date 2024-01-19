Оператор: Расширение IGB обеспечит Молдову, Украину, Венгрию и Словакию каспийским газом

Планы расширения мощности интерконнектора Греция-Болгария (IGB) до 5 млрд кубометров в год будут иметь важное значение для обеспечения возможности приема 10 млрд кубометров СПГ в год с терминалов Греции и каспийского газа через Южный газовый коридор в Мол

Планы расширения мощности интерконнектора Греция-Болгария (IGB) до 5 млрд кубометров в год будут иметь важное значение для обеспечения возможности приема 10 млрд кубометров СПГ в год с терминалов Греции и каспийского газа через Южный газовый коридор в Молдове, Украине, Венгрии и Словакии.

Об этом сообщили Report в компании-операторе IGB - ICGB.

Операторы газотранспортной системы Вертикального газового коридора (Греция, Болгария, Румыния, Венгрия) приветствовали Молдову и Украину в инициативе, подписав Меморандум о взаимопонимании (МоВ) во время министерской встречи Группы высокого уровня по энергетике Центральной и Юго-Восточной Европы в Афинах.

Этот меморандум о взаимопонимании закрепляет интенсивное сотрудничество, развиваемое операторами систем транспортировки газа и СПГ из Греции (DESFA и Gastrade), Болгарии (ICGB, Bulgartrangaz), Румынии (Transgaz), Венгрии (FGSZ) и Словакии (EUStream), с целью реагирования на усиление энергетической безопасности и дальнейшую диверсификацию источников поставок.

Расширение координации в рамках Вертикального газового коридора за счет включения операторов Молдовы (Vestmoldtransgaz) и Украины (GTSOU) согласно инициативе ICGB, позволит укрепить сотрудничество в использовании существующей инфраструктуры природного газа. Это может позволить принимать 10 млрд кубометров СПГ в год с терминалов Греции и каспийского газа, а также объемы из Южного газового коридора через третьи страны, что еще больше повысит ключевую роль интерконнектора IGB в регионе.

"Газопровод IGB сейчас работает на мощности 3 млрд кубометров в год, но, учитывая динамику региона и потребности рынка, мы уже работаем над расширением этой мощности до 5 млрд кубометров в год. Это будет иметь огромное значение, поскольку позволит импортировать большие объемы СПГ с юга через IGB и Трансбалканский газопровод на рынки Молдовы и Украины, Венгрии и Словакии", - заявили исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Георгий Сатлас.

По их мнению, благодаря этому стратегическому шагу Вертикальный газовый коридор станет более конкурентоспособным коридором для европейских пользователей, укрепляя энергетическую независимость Европы и диверсифицируя поставки.

В качестве следующих шагов все операторы передающих систем соглашаются провести одновременно, в июле 2024 года, на год раньше предусмотренного графика, обязательную рыночную проверку распределения мощности в своих соответствующих точках присоединения. На основе выраженного рыночного интереса будут реализованы проекты расширения мощностей для удовлетворения спроса по маршруту Вертикального коридора.