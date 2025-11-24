Оператор IGB ищет финансирование из США для ускорения инвестрешения

Оператор греко-болгарского газового интерконнектора IGB - компания ICGB - рассчитывает на поддержку американских фондов для ускорения принятия окончательного инвестиционного решения по увеличению пропускной способности газопровода.

Как сообщает Report, об этом в социальных сетях написала исполнительный директор ICGB Теодора Георгиева.

По ее словам, компания стратегически нацелена на расширение мощности газопровода с нынешних 3 до 5 млрд кубометров в год. "Этот шаг подготовит нас к поэтапному отказу от российского газа в 2027-2028 годах. Мы выполнили все необходимые процедуры и намерены двигаться вперед. Рассчитываем на поддержку фондов США для ускорения принятия окончательного инвестиционного решения", - отметила Т. Георгиева.

Исполнительный директор компании подчеркнула заинтересованность ICGB в развитии маршрутoв 2 и 3 Вертикального газового коридора. Эти направления предполагают транспортировку природного газа с СПГ-терминала в Александруполисе и Трансадриатического трубопровода (TAP) через IGB, далее - по Трансбалканскому газопроводу в Румынию, Молдову и на Украину. "Маршруты имеют ключевое значение не только для интеграции рынков, но и для поддержки Украины за счет расширения доступа к диверсифицированным поставкам", - отметила она.

Т.Георгиева также сообщила, что получила личное письмо благодарности от президента США Дональда Трампа, назвав его признанием усилий команды ICGB по превращению IGB в стратегический маршрут для поставок американского СПГ в Восточную Европу. "Обеспечение надежных, конкурентных и стабильных поставок газа для Болгарии всегда было в центре нашей работы", - подчеркнула она, добавив, что энергетическая связанность остается ключевым фактором безопасности и устойчивости региона.

Газопровод IGB соединяет газотранспортную систему Греции (DESFA) и Трансадриатический газопровод в районе Комотини с болгарской системой (Bulgartransgaz) в районе Стара-Загора. Его протяженность составляет 182 км, диаметр трубы - 813 мм. Проектная мощность газопровода составляет 3 млрд кубометров газа в год с возможностью увеличения до 5 млрд кубометров при наличии рыночного спроса и технических условий.