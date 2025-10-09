Оператор энергосистемы Испании предупредил о риске блэкаута

Национальный оператор энергосистемы Испании Red Eléctrica de España (REE) зафиксировал за последние две недели резкие колебания напряжения, которые могут поставить под угрозу стабильность электроснабжения страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в пресс-релизе испанской комиссии по надзору за конкуренцией (CNMC).

"CNMC вынесла на общественное обсуждение предложение, представленное оператором энергосистемы Испании, о внесении изменений в ряд операционных процедур по техническим причинам. Эти изменения планируется внедрить временным образом с целью укрепить инструменты оператора системы и повысить надежность электроснабжения в случае возникновения резких колебаний напряжения", - сказано в сообщении.

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.