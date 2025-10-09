Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Оператор энергосистемы Испании предупредил о риске блэкаута

    Энергетика
    • 09 октября, 2025
    • 17:24
    Оператор энергосистемы Испании предупредил о риске блэкаута

    Национальный оператор энергосистемы Испании Red Eléctrica de España (REE) зафиксировал за последние две недели резкие колебания напряжения, которые могут поставить под угрозу стабильность электроснабжения страны.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в пресс-релизе испанской комиссии по надзору за конкуренцией (CNMC).

    "CNMC вынесла на общественное обсуждение предложение, представленное оператором энергосистемы Испании, о внесении изменений в ряд операционных процедур по техническим причинам. Эти изменения планируется внедрить временным образом с целью укрепить инструменты оператора системы и повысить надежность электроснабжения в случае возникновения резких колебаний напряжения", - сказано в сообщении.

    Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

    Испания блэкаут электроснабжение

    Последние новости

    18:03

    Ас-Сиси: Огонь в Газе нужно прекратить до официального подписания соглашения

    Другие страны
    18:01
    Фото

    Закир Гасанов встретился с грузинским коллегой в Анкаре

    В регионе
    18:01

    Азербайджан ограничил импорт товаров из ряда стран

    Здоровье
    17:59
    Фото
    Видео

    Пострадавшего в результате взрыва в жилом в доме в Гяндже доставят в больницу в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    17:56

    Президент РФ о катастрофе самолета AZAL: Будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    17:53
    Фото

    Азербайджан и Кувейт обсудили реализацию проектов по переработке нефти

    Энергетика
    17:50

    Товарооборот России со странами Центральной Азии превысил $45 млрд

    В регионе
    17:39
    Фото

    Azerconnect Group поддержала крупнейшее в регионе мероприятие по кибербезопасности

    ИКТ
    17:38
    Фото

    Представители АФФА встретились в Париже с послом Азербайджана во Франции

    Футбол
    Лента новостей