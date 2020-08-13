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Операционные расходы по АЧГ сократились

Операционные расходы по АЧГ сократились В годовом сравнении операционные расходы сократились на 1,5%
Энергетика
13 августа 2020 г. 15:01
Операционные расходы по АЧГ сократились

В первом полугодии текущего года операционные расходы в рамках разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия составили порядка 268 млн долларов США, капитальные – 947 млн долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan и партнеров.

В годовом сравнении операционные расходы сократились на 1,5%, капитальные выросли на 44%.

Было отмечено, что в течение второго квартала установка верхних модулей платформы, в том числе бурового модуля, в рамках проекта "Центрально-Восточный Азери", продолжилось в Бибиэйбате. Строительство жилого блока продолжилось в Швеции. 

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