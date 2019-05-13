Операционные расходы по проекту АЧГ в первом квартале возросли

Операционные расходы по работам в рамках проекта разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) за I квартал этого года составили 138 млн долларов.

Как передает Report, об этом говорится в совместном годовом отчете оператора блока АЧГ - BP-Azerbaijan и партнеров по проекту.

Согласно данным, в сравнении с I кварталом 2018 года это на 36 тыс. долларов или 35,3% больше.

За январь-март текущего года расходы в рамках проекта разработки блока составили 279 тыс. долларов, что в сравнении с тем же периодом прошлого года на 19 млн долларов или 7,3% больше.

Долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.