ОПЕК вновь сохранила прогнозы роста спроса на нефть в мире в 2025-2026 годах
Энергетика
- 11 декабря, 2025
- 17:15
ОПЕК вновь сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) - до 105,14 млн б/с, на 2026 год - на уровне 1,38 млн б/с - до 106,52 млн б/с.
Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете организации.
"Не претерпели изменений и оценки мирового спроса на нефть по кварталам текущего года: для 1-го квартала она сохранена на уровне 104,26 млн б/с, для 2-го - в 104,21 млн б/с, для 3-го - в 105,49 млн б/с, для 4-го - в 106,57 млн б/с", - сказано в отчете.
ОПЕК также сохранила прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК+" на 2026 год на уровне 0,6 млн б/с. При этом организация немного повысила прогноз на 2025 год - до 1 млн б/с.
