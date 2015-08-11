​ОПЕК: В 2015 году добыча нефти в Азербайджане останется стабильна

Баку. 11 Августа. REPORT.AZ/ ОПЕК повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2015 году на 90 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июльской оценкой.

Как передает Report, об этом говорится в августовском докладе организации.

Теперь ОПЕК ожидает мировой спрос на нефть в 2015 году на уровне 92,7 млн баррелей в сутки, что на 1,38 млн баррелей в сутки больше, чем в 2014 году.

Как говорится в докладе, в этом году добыча нефти в Азербайджане останется стабильна.

"В 2015 году добыча нефти в РФ вырастет, тогда как в Казахстане и других странах СНГ может упасть, добыча нефти в Азербайджане останется стабильна", - говорится в докладе.

Прогноз на 2016 год был повышен на 100 тыс. баррелей, и теперь, по прогнозу организации, мировой спрос на нефть в 2016 году окажется выше уровня 2015 года на 1,34 млн баррелей в сутки и составит примерно 94,04 млн баррелей в сутки.

Кроме того, ОПЕК повысила прогноз роста добычи нефти странами, не входящими в организацию, в 2015 году на 90 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июльской оценкой. Теперь эксперты ОПЕК ожидают роста данного показателя в 2015 году на 0,96 млн баррелей в сутки до 57,46 млн баррелей в сутки. Прогноз по данному показателю на 2016 год эксперты ОПЕК повысили на 40 тыс. баррелей в сутки и теперь прогнозируют рост добычи нефти странами, не входящими в организацию, на 0,27 тыс. баррелей в сутки до 57,73 млн баррелей в сутки.

При этом ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть стран организации в 2015 году. Так, ОПЕК ожидает роста спроса на свою нефть на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 2014 годом до 29,2 млн баррелей в сутки.