ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2026 году

ОПЕК сохранил мировой спрос на нефть в 2025 году на уровне прошлого месяца - 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) в годовом исчислении. В абсолютном значении в текущем году он достигнет 105 млн б/с.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

В 2026 году показатель вырастет на 1,4 млн б/с. Объем потребления увеличится на 100 тыс. б/с по сравнению с прогнозом прошлого месяца.

Корректировка связана с улучшением ожиданий по экономическому росту в странах Европы, Америки, Ближнего Востока и Африки. Основное увеличение спроса придется на Индию. В абсолютном значении спрос на топливо составит 107 млн б/с в следующем году.