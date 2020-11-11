ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в мире на 2020-2021 годы

Доля нефти ОПЕК в общемировом объеме добычи в октябре выросла до 26,7%

ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 и 2021 годы на 0,3 млн баррелей в сутки, ожидая теперь его падения на 9,8 млн баррелей в день в текущем году и роста на 6,2 млн баррелей в сутки до 96,3 млн баррелей в сутки в следующем году.

Как передает Report, об этом сообщается в ноябрьском докладе организации. Пересмотр прогноза связан с продолжающимся ростом случаев заражения COVID-19 в октябре в США и Европе и повторным вводом ограничительных мер властями ряда стран. Предполагается, что наиболее тяжелая ситуация будет со спросом на различные виды топлива, в частности, на топливо для транспорта, отмечает организация.

ОПЕК поясняет, что на фоне появления новостей о работе над вакциной все равно ждет сохранения воздействия пандемии на восстановление различных отраслей, в особенности, транспортного сектора. Другими факторами, которые повлияют на восстановление экономики станут изменения на рынках труда, возможные нововведения в регулировании энергосектора, а также эффективность различных мер денежно-кредитной и налоговой политики.

Мировая добыча нефти в октябре упала на 9,25 млн баррелей в сутки в годовом выражении, а в месячном выросла на 0,58 млн баррелей в сутки — до 91,17 млн баррелей в день, говорится в докладе. Доля нефти ОПЕК в общемировом объеме добычи в октябре немного выросла – до 26,7% с 26,6% месяцем ранее.