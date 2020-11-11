О нас
Report Georgia
Аудио новости

ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в мире на 2020-2021 годы

ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в мире на 2020-2021 годы Доля нефти ОПЕК в общемировом объеме добычи в октябре выросла до 26,7%
Энергетика
11 ноября 2020 г. 17:55
ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в мире на 2020-2021 годы

ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 и 2021 годы на 0,3 млн баррелей в сутки, ожидая теперь его падения на 9,8 млн баррелей в день в текущем году и роста на 6,2 млн баррелей в сутки до 96,3 млн баррелей в сутки в следующем году.

Как передает Report, об этом сообщается в ноябрьском докладе организации. Пересмотр прогноза связан с продолжающимся ростом случаев заражения COVID-19 в октябре в США и Европе и повторным вводом ограничительных мер властями ряда стран. Предполагается, что наиболее тяжелая ситуация будет со спросом на различные виды топлива, в частности, на топливо для транспорта, отмечает организация.

ОПЕК поясняет, что на фоне появления новостей о работе над вакциной все равно ждет сохранения воздействия пандемии на восстановление различных отраслей, в особенности, транспортного сектора. Другими факторами, которые повлияют на восстановление экономики станут изменения на рынках труда, возможные нововведения в регулировании энергосектора, а также эффективность различных мер денежно-кредитной и налоговой политики.

Мировая добыча нефти в октябре упала на 9,25 млн баррелей в сутки в годовом выражении, а в месячном выросла на 0,58 млн баррелей в сутки — до 91,17 млн баррелей в день, говорится в докладе. Доля нефти ОПЕК в общемировом объеме добычи в октябре немного выросла – до 26,7% с 26,6% месяцем ранее.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке OPEC neftə tələbatla bağlı proqnozunu dəyişdirdi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
11 ноября 2020 г. 10:23
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
10 ноября 2020 г. 16:40
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
7 ноября 2020 г. 13:11
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
6 ноября 2020 г. 09:39
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi