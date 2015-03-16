Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2015 году на уровне 1,17 млн. баррелей в сутки и ожидает мировой спрос на нефть в 2015 году на уровне 92,37 млн. баррелей в сутки. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в мартовском докладе организации.

Кроме того, ОПЕК сохранила на прежнем уровне прогноз роста добычи нефти странами, не входящими в организацию, в 2015 году. Эксперты ОПЕК ожидают рост данного показателя в 2015 году на 0,85 млн. баррелей в сутки до 57,09 млн. баррелей в сутки.