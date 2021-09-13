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ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году

ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году Рост глобального спроса на нефть в 2021 году составит 6 млн баррелей в сутки (б/с).
Энергетика
13 сентября 2021 г. 16:57
ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году

Рост глобального спроса на нефть в 2021 году составит 6 млн баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, это следует из сентябрьского отчета ОПЕК. Таким образом, оценка не изменилась по сравнению с августовской.

В отчете говорится, что спрос на нефть в III квартале текущего года был устойчивым на фоне роста мобильности населения, в особенность в странах ОЭСР. В то же время прогноз по спросу на нефть во втором полугодии был снижен по причине распространения коронавирусной инфекции и, в частности, штамма "дельта". В целом спрос на нефть в 2021 году восстановится до уровня в 96,7 млн баррелей в сутки.

В ОПЕК ожидают, что в 2022 году рост спроса на нефть в мире составит 4,2 млн баррелей в сутки, что на 0,9 млн баррелей в сутки выше оценки, чем в отчете за август. "Ожидается, что восстановление спроса на все виды топлива будет более сильным и будет поддерживаться стабильным экономическим ростом во всех регионах", - указали в организации.

Совокупный спрос на нефть в 2022 году достигнет 100,8 млн баррелей в сутки, что выше допандемийного уровня.

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