    ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире на уровне 1,4 млн б/с

    • 11 марта, 2026
    • 17:10
    ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире на уровне 1,4 млн б/с

    Мировой спрос на нефть в текущем году может вырасти на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с), до 106,53 млн б/с.

    Как передает Report, об этом говорится в отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

    В 2027 году ожидается увеличение спроса на нефть на 1,34 млн б/с - до 107,87 млн б/с.

    ОПЕК также сохранила прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК+" на 2026 год на уровне 0,6 млн б/с - до 54,83 млн б/с. Основной вклад в увеличение добычи внесут США, Канада, Бразилия и Аргентина.

