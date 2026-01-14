ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире на 2026 год

Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн баррелей в сутки (б/с), достигнув 106,52 млн б/с.

Как передает Report, об этом говорится в отчете ОПЕК.

ОПЕК в актуальном отчете не стала менять прогнозы по спросу на нефть в целом, сохранив их для 2025 года на уровне 105,14 млн б/с, для 2026 года - на уровне 106,52 млн б/с.

Альянс также дал первую оценку по нефтяному спросу на 2027 год - 107,86 млн б/с, что предусматривает рост к прогнозному уровню 2026 года на 1,34 млн б/с.