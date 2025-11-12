ОПЕК сохранил прогноз темпов роста спроса на нефть на 2025-2026 гг

ОПЕК вновь сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на уровне 1,38 млн б/с.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете организации.

В отчете указывается, что в этом году объем спроса составит 105,14 млн б/с, в 2026 году - 106,52 млн б/с.

Оценки мирового спроса на нефть по кварталам текущего года претерпели незначительные изменения: теперь в первом квартале он оценивается в 104,26 млн б/с, во втором - в 104,21 млн б/с, в третьем - в 105,49 млн б/с, а в последнем - в 106,57 млн б/с.