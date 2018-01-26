ОПЕК разработает механизм постоянного сотрудничества

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) планирует разработать механизм постоянного сотрудничества с участниками сделки по сокращению нефтедобычи в течение 2018 года, а затем обсудить его со странами, не входящими в ОПЕК.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью РИА Новости министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди.

"Увидев преимущества нашего сотрудничества в 2017 году, мы заинтересованы в том, чтобы страны ОПЕК и независимые производители сохраняли и развивали сотрудничество, и мы думаем, что наилучшим способом будет создание "постоянной" структуры, которая станет краеугольным камнем такого сотрудничества в будущем, если рынок вновь потребует нашего вмешательства. Это обсуждается в ОПЕК на уровне представителей, и идеи будут сформулированы в течение этого года, чтобы передать их министрам на утверждение. Потом это будет обсуждаться со странами, не входящими в ОПЕК", - объяснил ар-Рашиди.

В конце января министр энергетики России Александр Новак заявлял, что страны соглашения ОПЕК+ после истечения действия сделки о сокращении нефтедобычи намерены раз в полгода или год проводить совместные консультации с привлечением других стран.