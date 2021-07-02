ОПЕК+ пытается решить судьбу сделки в переговорах с ОАЭ

Сделка ОПЕК+ отправила в резерв около 30% отраслевых мощностей ОАЭ

Сделка ОПЕК+ по увеличению поставок нефти на рынок и продлению политики управления поставками до конца 2022 года попала в зависимость от позиции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), выступивших против сделки и вынудивших группу продлить переговоры.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК+.

ОАЭ в четверг фактически заблокировали сделку об уменьшении сокращения нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки к концу 2021 года и продлении оставшихся сокращений до декабря 2022 года с апреля 2022 года. Эти показатели были согласованы Саудовской Аравией и Россией.

Источники в ОПЕК+ заявили, что ОАЭ хотя и не возражали против увеличения добычи, потребовали для себя более высокой квоты. Ранее страна соглашалась на очень низкую базовую цифру в качестве жеста доброй воли и в надежде, что сокращение закончится в апреле 2022 года, как это было согласовано в апреле 2020 года.

Источники в ОПЕК+ также сообщили, что ОАЭ хотят установить базовую добычу на уровне 3,8 млн баррелей в сутки против текущих 3,168 млн баррелей в сутки. Более высокий базовый уровень означает меньшее фактическое сокращение.

У ОАЭ амбициозные планы роста производства, и Эмираты инвестировали миллиарды долларов в увеличение своих производственных мощностей. Однако сделка ОПЕК+ отправила в резерв около 30% отраслевых мощностей ОАЭ.

В ответ на сокращение спроса на нефть, вызванное кризисом COVID-19, группа ОПЕК+ в прошлом году согласилась сократить добычу почти на 10 млн баррелей в сутки с мая 2020 года с графиком поэтапной отмены ограничений к концу апреля 2022 года.

Сейчас сокращение составляет около 5,8 млн баррелей в сутки, и если ОАЭ полностью заблокируют сделку, оно может остаться в силе и вызвать дальнейший скачок цен на нефть на фоне быстрого восстановления спроса на нефть и ее растущего дефицита.

Отметим, что стоимость сентябрьской нефти Brent 2 июля утром составила 75,82 доллара США (-0,03%). Баррель августовской нефти WTI торговался по 75,28 доллара США (+0,07%).