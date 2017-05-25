ОПЕК продлил срок соглашения по сокращению добычи на 9 месяцев

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ На саммите ОПЕК в Вене принято решение о продлении сделки по сокращению добычи еще на 9 месяцев. Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, заседание еще не подошло к концу, однако один из участников саммита, пожелавший остаться неизвестным, сообщил об итоговом решении. Отметим, что срок действия нынешнего соглашения истекает 30 июня.

Как сообщает Report, новость была негативно воспринята на рынке нефти. Сейчас стоимость нефти Brent упала на 1,3% - до 53,25 долларов за баррель. Отметим, что, хотя участники рынка ожидали увеличение квоты сокращения, этот вопрос не стал темой обсуждения на саммите.

Напомним, что 30 ноября прошлого года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн баррелей в день. 10 декабря 11 стран, не входящих в ОПЕК, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в день. Соглашение действительно в течение 6 месяцев, начиная с 1 января этого года, также предусмотрена вероятность продления соглашения.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в рамках соглашения между 11 странами о сокращении добычи на 558 тыс. баррелей в день, Азербайджан полностью выполнил свои обязательства, ограничив добычу на 35 тыс. баррелей в день. Отметим, что в январе ежесуточная добыча в Азербайджане составила 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте - 733,3 тыс. баррелей, в апреле - 781,1 тыс. баррелей.