Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в 2017 г. с 1,155 млн до 1,19 млн барр. в сутки.

Как передает Report, по прогнозу картеля, в этом году глобальный спрос на нефть будет составлять 95,81 млн барр. в сутки.

Прогноз пересмотрен из-за холодов, роста продаж автотранспорта в США, Европе, Китае и Индии, а также улучшения ситуации в нефтехимическом секторе.

В этом году добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, вырастет на 0,24 млн барр. в сутки до средних 57,44 млн барр. в сутки, ожидают эксперты картеля. Они подняли свой прогноз на 120 000 барр. в сутки в связи с увеличением бурения и инвестиций в США. Рост добычи обеспечат также Бразилия, Канада, Казахстан и Конго. Снижать добычу больше всего будут Китай, Мексика, Россия, Колумбия, Оман, Азербайджан, Индонезия.

По предварительным данным, предложение нефти в мире в январе упало на 1,29 млн барр. в сутки до средних 95,82 млн барр. Снижение обеспечило сокращение добычи в странах ОПЕК и государствах, не входящих в картель.

Страны – участницы соглашения о снижении добычи в целом пока выполняют свои обязательства лучше, чем ожидал рынок. Это удерживает цены на нефть от падения, несмотря на сообщения о росте запасов и бурения в США, говорит директор Small Letters Виталий Крюков.

Фьючерсы на нефть в январе достигли максимумов с июля 2015 г., говорится в обзоре ОПЕК. Их стоимость несколько поддержали ослабление доллара и первые признаки уменьшения предложения. Но рост ограничили опасения рынка относительно сохраняющегося избытка предложения, связанного с возможным ростом добычи сланцевой нефти в США при повышении цен. Нефтяная корзина ОПЕК (среднее арифметическое цен сортов нефти, которые производят страны картеля) в январе подорожала к декабрю на 73 цента до $52,40 за барр.

Если цены будут держаться на текущих уровнях – $55–60, – участники сделки могут продлить соглашение на вторую половину года, считает Крюков. Это решение необходимо принимать не ранее апреля-мая, заявил министр энергетики Александр Новак.

При $50–60 за баррель Brent европейские мейджоры смогут получить нулевой денежный поток, показывает анализ Fitch Ratings. «Мы считаем, что 2016 год был нижней точкой цикла и нефтяные компании будут постепенно улучшать свои результаты благодаря повышению цен, снижению издержек и более эффективному управлению расходами», – сообщает Fitch.

Прогноз роста мирового спроса на нефть ОПЕК отражает существующий тренд, считает Крюков. Ежегодно этот показатель увеличивается более чем на 1 млн барр. в сутки, отмечает эксперт.