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ОПЕК+ пока не нашла выход из тупика — источники

ОПЕК+ пока не нашла выход из тупика — источники На прошлой неделе между двумя союзниками по ОПЕК в Персидском заливе возник спор по поводу увеличения нефтедобычи и продления сделки ОПЕК+
Энергетика
13 июля 2021 г. 14:56
ОПЕК+ пока не нашла выход из тупика — источники

Страны ОПЕК+ еще не добились прогресса в вопросе урегулирования противоречий, возникших между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами в ходе июльского саммита группы. Разногласия между ними на прошлой неделе помешали заключению сделки по увеличению нефтедобычи нефти.

Как передает Report, источники Reuters в ОПЕК+ сообщили, что Россия закулисно пытается вернуть Эр-Рияд и Абу-Даби за стол переговоров, чтобы найти путь к соглашению. Однако российский источник сообщил, что на этой неделе встречи между делегатами двух стран и посредниками не ожидаются.

На прошлой неделе между двумя союзниками по ОПЕК в Персидском заливе возник спор по поводу увеличения нефтедобычи и продления сделки ОПЕК+. Это привело к отказу от соглашения по увеличению добычи и экспорта нефти в период с августа по декабрь 2021 гожа. Из-за ужесточения ситуации на рынке цены на нефть, которые уже достигли своего пика с 2018 года, продолжили рост.

Белый дом заявил на прошлой неделе, что Соединенные Штаты внимательно следят за переговорами между ОПЕК и ее партнерами.

Кремль накануне заявил, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не обсуждали ситуацию вокруг ОПЕК+ или цены на нефть во время часового телефонного разговора, состоявшегося 8 июля.

В опубликованном в понедельник совместном заявлении Саудовская Аравия и Оман призвали к продолжению сотрудничества между ОПЕК и ее союзниками.

В прошлом году ОПЕК+ договорилась о рекордном сокращении добычи нефти почти на 10 млн баррелей в сутки, или около 10% мировой добычи, поскольку пандемия обвалила мировой спрос. Ограничения были постепенно ослаблены и в настоящее время составляют около 5,8 млн баррелей в сутки.

Отметим, что стоимость барреля сентябрьской нефти Brent утром составила 75,3 доллара США (+0,19%). Баррель августовской нефти WTI торговался по 74,27 доллара США (+0,23%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 75,16 и 74,10 долларов США соответственно.

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Версия на азербайджанском языке OPEC+: Ziddiyyətlər həll olunmayıb
Версия на английском языке OPEC+ yet to find way out of impasse, sources say

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