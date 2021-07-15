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ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть в 2021-2022 годах

ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть в 2021-2022 годах Спрос на нефть в развивающихся странах в 2022 году достигнет допандемийного уровня
Энергетика
15 июля 2021 г. 16:33
ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть в 2021-2022 годах

Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) третий месяц подряд сохраняет прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году — ждет роста на 6 миллионов баррелей в сутки и прогнозирует рост спроса в 2022 году на 3,3 миллиона баррелей, при этом планка в 100 миллионов баррелей в сутки может быть превышена во втором полугодии следующего года.

Как передает Report, об этом говорится в июльском докладе организации.

"Ожидается, что рост мирового спроса на нефть 2021 году составит 6 миллионов баррелей в сутки, то есть неизменным по сравнению с предыдущем прогнозом… Общий спрос на нефть прогнозируется в среднем на уровне 96,6 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

"Ожидается, что мировой спрос на нефть в 2022 году вырастет на 3,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом, при этом общий спрос в среднем ожидается на уровне 99,86 миллиона баррелей в сутки с превышением планки в 100 миллионов баррелей в сутки во втором полугодии 2022 года", — указывается в докладе.

Аналитики отмечают, что имеют большие ожидания по поводу глобального экономического роста в 2022 году, в том числе за счет улучшенного сдерживания распространения COVID-19, особенно в развивающихся странах. Прогнозируется, что в этих странах спрос на нефть в 2022 году достигнет допандемийного уровня.

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