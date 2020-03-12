ОПЕК отменила заседание техкомитета в марте

Заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC) в режиме вебинара, назначенное ранее на 18 марта, отменено.

Как передает Report, об этом сказал ТАСС источник в одной из делегаций.

"Не будет JTC", - сказал он.

Ранее Саудовская Аравия отказалась принимать в нем участие.

Как сообщалось ранее, ОПЕК в среду вечером разослала приглашения для участников техкомитета. Заседание должно было пройти в режиме видеосвязи из-за рекомендаций властей Австрии ограничить массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса.

После неудачных переговоров стран ОПЕК+ 6 марта, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сокращения добычи после марта, в ОПЕК сомневались в необходимости проведения техвстреч в марте. Однако позже Россия и Казахстан заявили о необходимости проведения технических консультаций, поскольку хартия сотрудничества ОПЕК+ продолжает работать.

Министр энергетики Александр Новак ранее заявил, что Москва в ходе встречи 6 марта не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на рынке, в понедельник падение цен достигало 30%.По состоянию на 4:48 мск четверга стоимость нефти Brent снижается до 34,21 доллара США за баррель.