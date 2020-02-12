ОПЕК опубликовал прогноз ежесуточной добычи в Азербайджане на 2020 год

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовала свой прогноз ежесуточной добычи нефти в Азербайджане на 2020 год.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет организации, ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в этом году увеличится на 0,01 млн баррелей.

Ранее ОПЕК прогнозировал среднесуточную добычу на уровне 0,79 млн баррелей. В новом прогнозе эта цифра составила 0,8 млн баррелей.

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в прошлом году сократилась на 0,02 млн - до 0,79 млн баррелей.

Ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в январе составила 769 тыс. баррелей. Из них 678 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 91 тыс. баррелей - на конденсат. Ежесуточный объем экспорта сырой нефти составил 540 тыс. баррелей, конденсата - 87 тыс. баррелей, нефтепродуктов – 22,3 тыс. баррелей.

Министерство энергетики представило данные о ежесуточной нефтедобыче в январе совместной технической комиссии Мониторингового комитета ОПЕК.

На VII совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 6 декабря 2019 года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки. Азербайджан взял обязательства по сокращению ежесуточной добычи на 27 тыс. баррелей. С января 2020 года Азербайджан должен поддерживать объем добычи на уровне 769 тыс. баррелей в сутки.