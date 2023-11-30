ОПЕК+ обсуждает новое сокращение нефтедобычи на 1-2 млн барреля в сутки

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность дополнительного сокращения мировой нефтедобычи.

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность дополнительного сокращения мировой нефтедобычи.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили источники.

Речь идет о сокращении на 1-2 млн барреля в сутки.

По данным The Wall Street Journal, обсуждается вариант сокращения на 1 млн баррелей в сутки. Достижение договоренностей не гарантировано и оно встречает сопротивление в ОПЕК. Любые сокращения будут дополнительны к тем, которые были приняты в июне. Крупнейший в мире производитель нефти Саудовская Аравия выступает за сокращение добычи. Крупнейшие производители нефти в Африке Нигерия и Ангола сопротивляются понижению индивидуальных квот на добычу, утверждает WSJ. Эти страны считают, что ОПЕК завышает их нефтедобывающие мощности. ОАЭ, как утверждается, также неохотно идут на сокращение добычи.

Решение о параметрах ограничений по добыче нефти на 2024 год должно быть принято на видеоконференции 30 ноября. Министерская встреча ранее планировалась на 26 ноября, но была отложена из-за разногласий.