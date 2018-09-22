ОПЕК+ обсудит в Алжире квоты на рост добычи на фоне внутренних разногласий

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Министры ОПЕК+ в субботу прибывают в Алжир, где начинаются предварительные мероприятия в преддверии запланированного на 23 сентября заседания мониторингового комитета, на котором обсудят, как распределить дальнейший рост добычи между странами и сохранить приемлемый уровень цен на нефть при этом.

Как сообщает Report, решение министры будут принимать под давлением США, которые призвали ОПЕК поднять добычу, чтобы цены на нефть снизились. Ожидается, что участники в субботу перед заседанием 23 сентября проведут ряд встреч. Кроме того, технический комитет, состоящий из экспертов стран - участниц соглашения ОПЕК+, рассмотрит отчет о ходе исполнения сделки.