В ОПЕК+ обсудили недостаточное сокращение добычи нефти в Ираке и Нигерии

На заседании министров мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу-Даби обсудили уровень сокращения добычи нефти участниками соглашения, в том числе недостаточное снижение добычи в Ираке и Нигерии.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах.

"Сейчас обсудили уровень соответствия квотам. Слабо выполняют Ирак и Нигерия", - сказал он.

Отметим, что комитет в четверг на заседании министров мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу-Даби обсудит выполнение договоренностей об ограничении добычи нефти и ситуацию на рынке. В комитет входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии.

Сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года и призвана стабилизировать цены на нефть. Всего, в соответствии с условиями соглашения, страны-участницы должны снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).